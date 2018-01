Inundações e deslizamentos deixam 39 mortos no sul da Ásia Inundações e deslizamentos de terra mataram mais 39 pessoas desde sexta-feira no sul da Ásia, aumentando para 209 o número de mortos pelas fortes chuvas de monções na região desde junho. As inundações levaram milhares de pessoas a abandonar suas casas na Índia, Nepal e Bangladesh. A Índia foi o país mais atingido, com pelo menos 144 pessoas mortas. A maioria das mortes ocorreu nos Estados de Bihar, Kerala, Uttar Pradesh, Assam e Tripura, onde as pessoas vivem em casas feitas de barro e têm pouco acesso aos serviços de emergência e resgate.