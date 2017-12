Inundações e deslizamentos fazem 55 mortos na Indonésia Pelo menos 55 pessoas morreram em conseqüência de inundações e deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas nos últimos dias, no sul da ilha de Célebes, na Indonésia. Dezenas de pessoas estão desaparecidas. O local mais afetado é o distrito de Sinjai, cerca de 1.550 quilômetros a nordeste de Jacarta. Nele viviam 48 das vítimas. Segundo fontes locais, dezenas de pessoas receberam atendimento médico nos hospitais mais próximos. Os casos mais graves serão transferidos para Makasar, a capital da província. As equipes de busca e resgate retomaram as tarefas esta manhã. Oito povoados ficaram inundados e dois estão isolados, devido à destruição das pontes que os ligavam com o resto do país. Segundo a imprensa local, em alguns pontos a água superou os três metros de altura. Mas a situação começou a melhorar na manhã desta quarta-feira, quando parou de chover. Segundo o Centro de Meteorologia e Geofísica, a previsão é de mais chuvas até o fim da semana.