Inundações forçam a retirada de cerca de 200 em Taiwan Cerca de 200 pessoas foram retiradas de suas casas neste domingo por causa das fortes chuvas que caem há dias sobre o centro e o sul de Taiwan, onde as inundações causaram grandes danos ao setor agrícola e o descarrilamento de um trem com 600 passageiros, deixando seis feridos. Segundo as autoridades, os evacuados foram levados de helicóptero para locais seguros. Nas áreas montanhosas das regiões afetadas, os trabalhos de resgate continuam. Em Miaoli, um deslizamento de terra provocou o descarrilamento de um trem na manhã de sábado, que se dirigia à cidade portuária de Kaohsiung, ao Sul. As chuvas também causaram o fechamento de várias estradas locais e a interrupção do aeroporto de Kaohsiung, o que atrasou muitos vôos internacionais. Mais de 5.300 casas dos condados de Nantou e Taichung enfrentam problemas no fornecimento de energia. De acordo com a Agência para a Agricultura e a Alimentação, as perdas no setor agrícola já chegam a US$ 12,9 milhões na região.