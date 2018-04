Inundações forçam milhares a deixar suas casas na Austrália

PERTH - Milhares de australianos tiveram de deixar suas casas nesta segunda-feira, 6, por causa de inundações que atingiram níveis recordes em algumas áreas, causando uma morte. As autoridades emitiram alertas a respeito do nível de mais de 12 rios nos Estados de nova Gales do Sul e Queensland.

A mineração de carvão, atividade importante em ambos os Estados, não foi afetada, o que atenua as preocupações do mercado. No ano passado, desastrosas inundações causaram uma alta mundial no preço do carvão. Mas as chuvas fortes devem prejudicar as lavouras da região, especialmente de algodão, cana, soja e milho.

Cerca de 2,5 mil pessoas foram retiradas da localidade de St. George, em Queensland, onde a inundação pode superar o recorde histórico de 14 metros, segundo a polícia local.

"Estamos escutando pessoas cujas famílias vivem na propriedade há cem anos ou mais, que nunca viram água nas suas casas e que agora têm água até o teto", disse a primeira-ministra de Queensland, Anna Bligh, ao canal Sky News. "Então sabemos que algo nunca visto está a caminho."

Dezenas de milhares de pessoas ficaram ilhadas nas suas casas nos últimos dias na costa leste da Austrália, e algumas tiveram de lidar com cobras venenosas ao procurarem refúgio em áreas mais elevadas. O Departamento Australiano de Meteorologia previu que a inundação vai continuar durante semanas em algumas áreas.

A Austrália é o maior exportador mundial de carvão e responde por cerca de dois terços do mercado global de coque, matéria-prima do aço.