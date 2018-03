Inundações matam 112 em 12 províncias Aumentou para 112 o total de mortos em quase duas semanas em inundações na China, informou o governo na manhã local de hoje. Os desabrigados passam de 1,2 milhão. Em três províncias do norte e centro, incluindo Henan, 57 pessoas morreram. As demais morreram em nove províncias do sul, incluindo Guangdong (Cantão). O serviço de meteorologia alertou que o Rio Amarelo, o segundo maior da China, também pode transbordar, pondo em risco plantações e cidades no norte da China.