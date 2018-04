Inundações matam 13 e destroem 14 mil casas no Vietnã

Pelo menos 13 pessoas morreram e 14 mil casas foram destruídas por causa das inundações que afetam a região central do Vietnã, informam nesta quinta-feira, 1, fontes oficiais. As autoridades provinciais informaram que 31 pessoas foram feridas nas províncias de Quang Tri, Quang Binh e Quang Nam, onde as chuvas são mais fortes. O centro meteorológico alertou que espera novas chuvas para esta quinta-feira e sexta-feira. O nível de água alcançou um de seus maiores níveis na histórica cidade de Hue, considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, onde foram removidas milhares de pessoas. O rio Saigon, na altura de Ho Chi Minh, alcançou seu nível mais alto nos últimos 48 anos, destruindo 55 seções do dique de contenção.