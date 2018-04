Inundações matam 3 e deixam 1.500 desabrigados em Jacarta

JACARTA - Inundações mataram três crianças e deixaram aproximadamente 1.500 desabrigados em Jacarta, capital da Indonésia. As estradas de metrópole ficaram alagadas, quase interrompendo o tráfego e forçando muitos a abandonarem seus veículos, incluindo o próprio presidente do país. A baixa visibilidade também fechou temporariamente os muitos aeroportos internacionais da cidade nesta Sexta-feira. <br><BR> "Três crianças se afogaram enquanto brincavam nos rios que transbordavam" diz Rustam Pakaya, chefe do Departamento de Saúde indonésio, acrescentando que 1.463 pessoas ficaram desabrigadas com as Enchentes. <br><BR> Temporais como esse causam dúzias de deslizamentos de terra e rápidas inundações todos os anos na Indonésia. No ano passado, mais de 40 pessoas morreram na época das inundações. <br><BR> Críticos debitam parte do problema ao rápido crescimento da cidade nos últimos anos, sem planejamento e com canais de drenagem deficientes.