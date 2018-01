Inundações matam mais de 40 na República Dominicana Pelo menos 40 pessoas morreram vítimas da inundação do Rio Solei no povoado dominicano de Jimaní, na fronteira com o Haiti. Segundo o porta-voz do Centro de Operações de Emergência, Radhamés Lora Salcero, a maioria dos mortos dormia quando as águas inundaram as casas. Nenhuma vítima fatal foi ainda identificada pelas autoridades, nem foram fornecidos detalhes sobre as mortes. Com a tragédia de hoje, sobe para 43 o número de pessoas mortas devido às intensas chuvas que caem desde domingo na República Dominicana.