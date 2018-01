Inundações matam quatro pessoas na Tailândia Pelo menos quatro pessoas morreram e várias aldeias foram evacuadas devido às inundações que afetam o norte da Tailândia desde o fim de semana. As inundações, conseqüência do transbordamento dos afluentes do rio Mekong, Nam e Yong em sua passagem pelas províncias de Pichit, Sukhothai e Phitsanulok, obrigaram as autoridades a evacuar centenas de camponeses das aldeias inundadas. Entre os mortos está um menino que foi arrastado pela enchente enquanto brincava com outras crianças. Na província de Lampang, ao norte de Bangcoc, os serviços de resgate começaram a evacuar os moradores de sete localidades afetadas pelas inundações provocadas pelas intensas chuvas. As inundações são freqüentes no norte da Tailândia durante esta época do ano, pelas chuvas intensas.