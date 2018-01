Inundações na China: 381 mortos e 100 mil desabrigados As chuvas torrenciais que caem no cetro-sul da China já mataram pelo menos 381 pessoas e deixaram cerca de 100 mil desabrigados. Somente nesta segunda-feira, inundações e avalanches provocaram a morte de oito chineses na região montanhosa de Guangxi. No mesmo dia, outras duas mortes foram registradas na província de Yunnan, no sudoeste do país.