Inundações na Indonésia causaram 250 mortes na última semana As inundações que atingiram a região sul da ilha indonésia de Célebes na última semana causaram 250 mortes e mais de cem desaparecimentos, informaram hoje as autoridades locais. Além de provocar perdas humanas, as enchentes destruíram centenas de casas, além de plantações e algumas estradas e pontes, o que dificulta as operações de ajuda, embora as águas comecem a baixar, segundo a rádio local "Elshinta". Ainda de acordo com "Elshinta", o porta-voz da regência de Mongondow, Jouda Rangtong, a região permanece isolada e, em algumas áreas, as inundações foram causadas pelo transbordamento de rios. O desastre levou as autoridades a investigar as causas das inundações na região de Sinjai, a mais afetada pelas águas e onde, segundo fontes do departamento Florestal, é grande o desmatamento. Segundo o ministro de Silvicultura, Malam Sambat, cerca de 85% da superfície de Sinjai foi transformada em cultivos, enquanto apenas 11% são considerados floresta protegida.