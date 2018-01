Inundações na Indonésia já causaram 77 mortes Fortes ventos e chuvas renovaram temores de mais inundações na devastada ilha de Nias, Indonésia, que já causaram a morte de pelo menos 77 pessoas. Uma centena de habitantes está desaparecida. O especialista em resgate Adlin Buyung afirmou que moradores descobriram no sábado outros 22 cadáveres, vítimas das inundações e deslizamentos ocorridos na terça-feira. "Estamos preocupados com a possibilidade de mais chuvas, que dificultariam ainda mais as tarefas de resgate", disse o chefe de polícia de Nias, tenente-coronel Sayaherdam. Os trabalhos de resgate estão sendo dificultados pela inundação de estradas, o colapso de pontes e os deficientes serviços de comunicação. Entretanto, os trabalhos continuarão pelo menos durante mais uma semana, disse Sayaherdam.