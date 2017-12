Inundações na Malásia matam seis pessoas Seis pessoas morreram e cerca de 60 mil foram retiradas de suas casas devido às inundações no sul da Malásia, informou nesta sexta-feira a imprensa local. O estado mais afetado é o de Johor, onde foram achadas as vítimas, todas com idades de 28 a 70 anos. As inundações, produzidas pelas intensas chuvas desta semana, afetam também os estados de Terengganu e Kelantan, no leste, e Pahang, Negeri Sembilan e Malaca, no sul. Segundo o jornal "Star", as autoridades removeram 60 mil pessoas das áreas inundadas, 50 mil delas do estado de Johor, onde a maior parte da rede de distribuição de alimentos está interrompida.