Inundações na Malásia obrigam a remoção de 45 mil pessoas Mais de 45 mil pessoas foram removidas de suas casas devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que desde segunda-feira afetam quatro estados do sul da Malásia, informaram nesta quinta-feira fontes oficiais. Segundo o Escritório de Gestão de Crise e Catástrofe Nacional, os serviços de emergência em Johor, Melaka, Pahang e Negeri Sembilan continuam resgatando os moradores que ficaram isolados por causa das enchentes. As autoridades locais também pediram ao Exército que aumente o número de soldados que participam da operação, além de postar mais caminhões, navios e helicópteros para transferir os desabrigados aos centros de auxílio. As enchentes, consideradas as piores nos últimos anos, também levaram as autoridades a suspender o transporte ferroviário no sul do país. As fortes chuvas provocaram deslizamentos de terras, sem causar vítimas. As autoridades meteorológicas prevêem mais chuvas no sul do país durante os próximos três ou quatro dias.