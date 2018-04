Inundações nas Filipinas deixam pelo menos 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras três permanecem desaparecidas por causa das inundações que afetam a província de Samar Oriental, no leste das Filipinas, indicaram nesta quinta-feira, 21, fontes do Escritório de Defesa Civil do país. As autoridades mantêm na província o estado de emergência declarado na terça-feira, quando por causa das intensas chuvas muitas localidades e aldeias ficaram isoladas. O Conselho Nacional de Coordenação de Desastres situou em 140 mil o número de pessoas afetadas pelas inundações em Samar Oriental e nas províncias de Samar do Norte, Leyte e Tacloban, todas na região de Bicol, cerca de 600 quilômetros ao sudeste de Manila. A Administração de Serviços Atmosféricos, Geofísicos e Astronômicos das Filipinas (Pagasa) informou que as chuvas continuarão até o fim da semana.