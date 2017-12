Inundações no Camboja deixam quatro mortos e 40 mil deslocados Quatro pessoas morreram e quarenta mil abandonaram suas casas no Camboja devido às inundações ocorridas após vários dias de chuvas torrenciais, informaram nesta sexta-feira as autoridades cambojanas. As mortes ocorreram nas províncias de Kampong Speu e Kampôt, no sul do país. O subdiretor do Comitê Nacional de Desastres do Camboja, Nhim Vanda, informou que várias estradas estão intransitáveis e que milhares de cambojanos tiveram que deixar suas casas em busca de locais seguros. Das 40.000 pessoas deslocadas, 30.000 estão em abrigos em Kampôt. Vanda disse que a situação nas províncias de Ratankiri e Mondulkiri, no norte, também é crítica e há problemas para obter informações da região devido às dificuldades de comunicação. A província de Preah Vihear, no nordeste, na fronteira com a Tailândia, está isolada devido à queda de uma ponte da estrada Nacional. As autoridades temem que tenham ocorrido graves danos ao setor agrário na província de Battambang, considerada a despensa de arroz do país. Vanda acrescentou que a Cruz Vermelha está distribuindo aos desabrigados alimentos, remédios e roupa. A estação chuvosa no Camboja termina normalmente em novembro.