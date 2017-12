Inundações no noroeste da Índia matam 138 pessoas As inundações ocorridas no desértico estado do Rajastão, na Índia, causou a morte de um total de 138 pessoas nas últimas três semanas, segundo informou nesta terça-feira a imprensa local. As operações de busca e resgate continuam no distrito de Barmer. Algumas regiões do estado continuam inundadas. O secretário de Resgate do Governo do Rajastão, R.K. Meena, disse aos jornalistas que a maioria das estradas já foi reparada e que o material de socorro já está sendo distribuído. Um helicóptero continua sendo utilizado para levar pacotes de mantimentos essenciais em alguns locais ainda inacessíveis por terra. Milhares de pessoas foram desabrigadas pelas inundações e dúzias permanecem desaparecidas. O administrador afirmou que o Governo estadual entregaria em breve um memorando ao Governo central para solicitar fundos de assistência para os desabrigados e para reparar os danos materiais.