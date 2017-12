Inundações no norte de Sumatra deixam mais de cem mortos Mais de cem pessoas morreram e centenas desapareceram por causa das graves inundações ocorridas no norte da ilha de Sumatra, na Indonésia. Segundo a fonte, pelo menos 114 pessoas faleceram apenas na província de Aceh, enquanto pelo menos outras 100 permanecem desaparecidas. As Forças de Segurança da Indonésia participam dos trabalhos de resgate na zona e destacaram mil pessoas às províncias de Aceh e Norte de Sumatra, além de enviar equipamentos pesados, utensílios de cozinha, dois helicópteros e hospitais de campanha. As inundações começaram no sábado e afetaram seis distritos da província de Aceh, deixando aproximadamente 70.000 pessoas sem lar e destruindo estradas, pontes e outras infra-estruturas. O presidente da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, pediu aos Governos regionais de Aceh, Norte de Sumatra, Riau e Sumatra Ocidental que dêem prioridade à busca dos desaparecidos. O vice-presidente do país, Jusuf Kalla, que comanda a Junta Nacional de Desastres Nacionais e Refugiados (Bakornas), fará nesta segunda-feira uma reunião de urgência com alguns membros do Gabinete para discutir medidas a serem tomadas para socorrer as vítimas. As inundações também afetaram Malásia,vizinha à indonésia. Até o momento, sete pessoas morreram e outras 89.076 foram transferidas para 740 centros de refugiados.