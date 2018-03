Inundações no norte do Texas causam cinco mortes

Pelo menos cinco pessoas morreram na segunda-feira, 18, por causa das chuvas que provocaram inundações no norte do Texas, nos Estados Unidos, informaram canais de televisão. A água, que chegou a mais de 130 centímetros cúbicos em algumas áreas do estado, paralisou as cidades de Gainesville e Sherman, próximas à divisa com Oklahoma. Um porta-voz de Rick Perry, o governador do estado, informou que três helicópteros e dezenas de soldados da Guarda Nacional estão participando das tarefas de ajuda em regiões afetadas. Dezenas de pessoas tiveram que ser resgatadas do teto de suas casas. Entre as vítimas está uma menina de 4 anos, que morreu após ser tirada dos braços de sua mãe, em Fort Worth. Outra menina, de 5 anos, morreu junto à sua avó, em Gainesville, quando a casa onde viviam foi arrastada pelas águas. No norte do estado, outra mulher morreu quando seu automóvel foi inundado pela correnteza. Fuentes do departamento de Segurança Pública no Texas disseram que duas irmãs, de 2 e 4 anos, desapareceram em Haltom City. Aparentemente, o trailer no qual viviam foi arrastado pela enchente do parque de casas móveis de Pecam Creek. Segundo as autoridades, os mergulhadores continuam a busca das duas menores. A cidade de Gainesville, com cerca de 16.500 habitantes, estava quase completamente inundada na manhã da segunda-feira. As inundações também causaram o fechamento de várias estradas. Os serviços meteorológicos afirmam que ainda existe a possibilidade de tempestades isoladas na área até esta terça-feira.