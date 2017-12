Inundações no Sul China deixam 14 mortos As chuvas desta semana deixaram 14 mortos e 14 feridos nas províncias de Guizhou e Yunnan, no sul da China, e duas pessoas estão desaparecidas, informou nesta sexta-feira a agência oficial de notícias Xinhua. As equipes de resgate tiveram que evacuar 2.400 habitantes da região por causa das inundações, que chegaram a 1,50 metro de altura. Ainda não foram calculados os danos materiais. A província vizinha de Yunnan confirmou a morte de cinco pessoas, dois desaparecidos e 14 feridos. O temporal já afetou mais de mil casas e derrubou 300. Ainda não se sabe o total de pessoas afetadas. As equipes de resgate continuam buscando os dois desaparecidos.