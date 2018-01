Inundações no Sul da Ásia deixam 950 mortos As águas do Rio Jamuna inundaram hoje uma dezena de povoados em Bangladesh. As chuvas de monção já mataram quase 950 pessoas e desabrigaram mais de 23 milhões no Sul da Ásia no últimos dois meses. Não há informações de mortos depois que o Jamuna transbordou, deixando um rastro de destruição principalmente no distrito de Sirajganj, em Bangladesh, cerca de 105 quilômetros ao noroeste de Daca. Milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas por causa das inundações. No Estado indiano de Bihar, as enchentes causaram outras 17 mortes, elevando o número de mortos na região para 317.