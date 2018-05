Inundações no Vietnã deixam 17 mortos e 12 desaparecidos

Pelo menos 17 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas por causa das inundações causadas por uma tempestade tropical na região central do Vietnã, informou nesta terça-feira, 7, uma fonte oficial. Na província de Dak Lak, 350 quilômetros ao norte de Cidade Ho Chi Minh (antiga Saigon), três corpos foram achados na segunda-feira, 6, aumentando o número de mortos para sete. Segundo Phan Thu Hien, do Departamento de Emergência, 12 pessoas estão desaparecidas e os números podem aumentar nos próximos dias. Na província de In Ha Tinh, raios mataram três fazendeiros na segunda-feira, enquanto as fortes chuvas continuam causando inundações, disse o oficial, Dao Con Bach. Outras sete mortes aconteceram nas províncias de Lam Dong, Gia Lai, Phu Ien e Dak Nong. Mais de 200 casas e quase 30 mil hectares de plantações ficaram inundados na região central do país. Às 7 horas (20 horas de segunda-feira, em Brasília), a tempestade foi rebaixada a "sistema de baixa pressão tropical". Ela se encontrava 130 quilômetros a leste da província de Quang Binh, com ventos de até 49 km/h, rumo ao norte. As fortes chuvas continuarão durante os próximos dias no centro e no litoral, segundo a previsão do Centro Nacional de Meteorologia.