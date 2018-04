Inundações no Vietnã deixam 60 mortos e 10 desaparecidos

Pelo menos 60 pessoas morreram e 10 desapareceram por causa das inundações que desde 29 de outubro afetam as províncias centrais do Vietnã, segundo o último boletim divulgado nesta terça-feira, 6, pelo Departamento de Tempestades e Inundações. Além disso, cerca de 80 mil pessoas foram deslocadas nas províncias de Binh Dinh, Phu Ien, Quang Nam, Quang Ngai e Thien Hue, acrescentou a fonte. A região ainda tenta se recuperar do desastre. Mas as autoridades começaram a preparar na segunda-feira um plano de emergência, prevendo a chegada da tempestade tropical Peipah. Ela se aproxima do país com chuvas torrenciais e ventos de até 110 km/h. O Ministério de Relações Exteriores pediu à China, Malásia, Filipinas e Indonésia que prestem socorro e refúgio aos navios vietnamitas em suas águas afetados pela Peipah. Este ano, os temporais e as inundações mataram 230 pessoas no Vietnã.