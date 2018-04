Inundanções custarão US$ 9,7 bilhões ao Paquistão, diz estudo

ISLAMABAD - As enchentes de agosto e setembro no Paquistão causaram danos em fazendas, casas e na infraestrutura que custarão aproximadamente US$ 9,7 bilhões ao país, informaram nesta quinta-feira, 14, o Banco de Desenvolvimento da Ásia (ADB, na sigla em inglês) e o Banco Mundial.

Um estudo dos danos feito pelas instituições aponta que a agricultura - principal setor econômico do Paquistão - e a pecuária foram as áreas mais atingidas pelo desastre, que deixaram a já frágil situação econômica do Paquistão ainda pior. As enchentes deixaram mais de 10 milhões de pessoas desabrigadas e afetaram um total de 20 milhões.

"As enchentes que varreram o Paquistão desde o fim de julho causaram um prejuízo estimado de US$ 9,7 bilhões à infraestrutura, às fazendas, às casas e perdas diretas e indiretas em outros setores", diz o relatório dos bancos.

O estudo considerou 15 setores chave no Paquistão. A estimativa inclui prejuízos diretos, perdas indiretas e custos de reconstrução.