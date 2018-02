Invasão do Iraque é correta, diz Bush O presidente George W. Bush disse que a invasão do Iraque é correta, e que reza todos os dias para que haja menos mortes no conflito. O presidente participou de um serviço religioso de Páscoa na base militar de Fort Hood, da qual partiram 12.000 soldados para o Iraque. Pelo menos nove morreram ao longo da última semana. Bush culpou ?pessoas que tentam deter o progresso rumo à democracia? pela onda recente de violência no país árabe.