Invasão do Líbano foi planejada antes de seqüestro, diz jornal O governo de Israel tinha decidido com meses de adiantamento lançar uma operação militar no Líbano, para o caso de a guerrilha do Hezbollah voltar a capturar algum soldado na fronteira, o que acabou acontecendo em julho de 2006, informa nesta quinta-feira, 8, o jornal israelense Ha´aretz. O jornal cita um depoimento prestado em 1 de fevereiro pelo primeiro-ministro, Ehud Olmert, à Comissão Winograd, que investiga o conflito e cujas conclusões ainda não foram divulgadas. Segundo o jornal, Olmert disse à Comissão que em março de 2006 já tinha decidido lançar uma operação militar em grande escala no Líbano, se houvesse "um novo seqüestro". Em 12 de julho, num ataque na fronteira, o Hezbollah matou três militares israelenses e capturou, supostamente vivos, outros dois, dando início a um sangrento conflito de 34 dias. Israel não conseguiu libertar seus militares nem derrotar a milícia xiita. A Comissão investiga o comportamento do governo e do Exército no período de 2000 a 2006, a fim de avaliar se as forças israelenses tinham sido preparadas corretamente. Na semana passada, os membros da comissão elaboraram um documento com suas conclusões preliminares, que entregaram ao Parlamento e aos advogados de políticos e comandantes que poderiam ser afetados. Um deles é o primeiro-ministro, que foi o último a depor. Segundo o Ha´aretz, os membros da comissão interrogaram o primeiro-ministro sobre três assuntos principais: a escolha de um ministro da Defesa sem experiência, Amir Peretz; a decisão de iniciar um conflito após a captura dos dois militares pelo Hezsbollah; e a decisão de lançar uma grande operação terrestre apenas 48 horas antes da entrada em vigor do cessar-fogo da ONU. A última ofensiva foi responsável por um terço das cerca de 100 mortes de soldados em toda a disputa. Segundo o depoimento, Olmert começou a estudar as conseqüências da crescente instabilidade na fronteira com o Líbano em 8 de janeiro de 2006, apenas quatro dias após assumir o cargo. Aparentemente para dissipar possíveis críticas à falta de preparação do Exército e a uma decisão precipitada, Olmert disse à Comissão que voltou a estudar o assunto com altos comandantes em março, abril e maio. Ele teria aceitado a postura do então chefe do Estado-Maior, Dan Halutz, de que Israel perderia sua capacidade de dissuasão se não respondesse à captura de soldados. A avaliação se baseava no incidente de outubro de 2000 em que o Hisbolá capturou três militares israelenses, e em várias tentativas posteriores da guerrilha, a última em novembro de 2005. Olmert sustentou que perguntou aos altos comandantes se existiam planos de contingência para uma operação em grande escala, e eles responderam que sim, sempre segundo a versão do jornal. As conclusões da Comissão Winograd serão apresentadas ao público num prazo de um mês.