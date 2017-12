Inventor admite ter desmembrado jornalista em seu submarino e jogado partes do corpo no mar

COPENHAGEN - O inventor dinamarquês Peter Madsen admitiu ter desmembrado a jornalista sueca Kim Wall em seu submarino em agosto e jogado as partes do corpo dela no mar, segundo informações da polícia da Dinamarca divulgadas em um comunicado nesta segunda-feira, 30.

+ Polícia encontra cabeça e pernas de jornalista sueca morta em submarino

Madsen, que ainda nega ter assassinado Kim, disse à polícia que ela morreu por envenenamento de monóxido de carbono dentro do submarino, enquanto ele estava no convés da embarcação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kim, que iria entrevistar Madsen, desapareceu no dia 10 de agosto a bordo do Nautilus, um submarino de fabricação caseira que foi visto no dia seguinte na Baía de Koge, no sul de Copenhague, onde o inventor foi resgatado antes de a embarcação afundar.

Madsen disse inicialmente que a repórter tinha desembarcado horas depois do início da viagem e o submarino afundou em razão de um erro. Depois, mudou sua versão.

"Foguete" Madsen, como é mencionado pela imprensa dinamarquesa, é conhecido por seus submarinos. / REUTERS e EFE