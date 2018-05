Inverno rigoroso mata pelo menos 36 no leste da Europa

O Ministério de Situações de Emergência da Ucrânia informou que 18 pessoas morreram de hipotermia e cerca de 500 buscaram ajuda médica por ulceração causada pelo frio e hipotermia em três dias da semana passada. Deste total, 12 mortos eram pessoas sem abrigo e seus corpos foram encontrados nas ruas. As temperaturas em partes da Ucrânia variam entre -16ºC de dia e -23ºC à noite. As autoridades montaram 1.500 abrigos para providenciar comida e ambientes quentes e fecharam escolas e creches.

Ao menos dez pessoas morreram congeladas na Polônia após a temperatura chegar a -26ºC nesta segunda-feira. Malgorzata Wozniak, porta-voz do Ministério do Interior do país, disse que idosos e sem-teto estavam entre os mortos. Até o momento, a Polônia vinha tendo um inverno ameno, com pouca neve e temperaturas um pouco abaixo de zero.

No centro da Sérvia, três pessoas morreram e duas estava desaparecidas. Além disso, 14 municípios estão com decretos de emergência. Esforços para desbloquear as ruas foram prejudicados por fortes ventos e dezenas de cidades enfrentam falta de energia. Na Romênia, a mídia local informou que quatro pessoas morreram por causa do rigoroso inverno. Também há informação sobre um homem que morreu de frio na Bulgária. As informações são da Associated Press.