Inverno rigoroso volta a causar problemas na Europa

A neve caiu fortemente na costa mediterrânea da França, onde cerca de 30 centímetros de neve se acumularam nas ruas de Arles e Avignon, no sul do país, informou o centro de tráfego regional. As tempestades provocaram apagões em milhares de casas.

Grande parte da Espanha também sentiu bastante o frio. Em Barcelona e outras regiões da Catalunha, o frio fechou 72 escolas, dando um dia a mais de descanso a 16 mil crianças. Um jardim zoológico em Murcia, cidade de clima temperado em boa parte do ano, teve que ligar aquecedores na jaula de três girafas, mais acostumadas ao clima da savana africana.

A Grã-Bretanha, que vive o inverno mais rigoroso em quase 30 anos, registrou a madrugada mais gelada nesta sexta-feira, com uma temperatura de 22,3 graus centígrados abaixo de zero no povoado de Altnaharra, nas montanhas escocesas.