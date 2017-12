Investigação culpa Suíça por blecaute na Itália Autoridades suíças não reagiram com a ?urgência? necessária, nem tomaram as medidas adequadas, após o curto-curcuito de uma linha de transmiossão durante uma tempestade, fato que gerou uma reação em cadeia e levou quase toda a Itália a ficar sem eletricidade, diz relatório divulgado pelos operadores da rede elétrica européia. A União para Coordenação da Transmissão de Eletricidade, que reúne mais de 30 operadoras européias, também destacou, no ?contexto geral?, que a rede do continente não foi projetada para o ?alto nível? de venda de potência entre os diferentes países, comum nosdias atuais. Os sistemas de transmissão operam ?perto do limite? de segurança, afirma o relatório. ?Estamos usando o sistema em situações para as quais ele foi construído?, disse o chefe do comitê de investigação, Frank Vandenberghe, acrescentando que a situação não torna blecautes inevitáveis, desde que a operação seja aproporiada - o que não ocorreu no caso suíço. O blecaute de 28 de setembro na Itália deixou mais de 50 milhões de pessoas, em 95% do país, sem energia por até 18 horas.