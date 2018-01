Investigação de ataques a Madri se expande à Alemanha Um juiz espanhol acusou hoje o décimo segundo suspeito dos ataques a trens em Madri e a investigação se expandiu para a Alemanha, um dos possíveis cenários chaves para a organização dos atentados de 11 de setembro, nos EUA, assim como os da Espanha. As autoridades alemãs disseram que investigam uma possível conexão terrorista de um suspeito detido em Madri. Um detetive particular francês, no entanto, disse hoje que a polícia espanhola acredita que o organizador dos ataques a Madri foi Abu Musab al-Zarqawi, um terrorista jordaniano com laços com a rede Al-Qaeda. Jean-Charles Brisard, que investiga dos atentados de 11 de setenbro, disse a The Associated Press que autoridades espanholas lhe contaram que alguns dos detidos estiveram em contato com al-Zarqawi um ou dois meses antes dos ataques. ?Eles acreditam agora que ele foi o organizador?, declarou Brisard em Genebra. No tribunal da Audiência Nacional, o juiz Juan del Olmo acusou, hoje, Faisal Alluc, que permanecerá preso para investigações, de colaborar com um grupo terrorista marroquino. O magistrado disse que não encontrou evidências suficientes para incriminar outro marroquino, que foi apresentado ao tribunal na sexta-feira passada. Jalid Oulad Akcha, porém, continuará na prisão por outras acusações não relacionadas com terrorismo. Entre quarta e quinta-feira, a polícia espanhola prendeu mais cinco pessoas, elevando para 17 o número dos detidos por suspeita de participação nos atentados. Na Alemanha, a polícia revistou um apartamento onde viveu, por pouco tempo, um suspeito marroquino e examina documentos achados no local, segundo autoridade alemãs. O homem, de 28 anos, suposto membro de uma organização terrorista estraneira, viveu na cidade alemão de Darmstadt. Seu nome não foi divulgado.