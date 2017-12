Investigação diz que Saddam nunca ajudou Bin Laden Contradizendo abertamente s alegações do governo Bush, a comissão que investiga os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos diz que ?não há nenhuma evidência? de que Saddam Hussein tenha ajudado a Al-Qaeda a atacar os Estados Unidos. Segundo a comissão, Osama bin Laden pediu ajuda ao Iraque para construir sua organização terrorista, bem como ao Sudão, Afeganistão e outros países. E, embora Saddam tenha enviado um agente para se reunir com Bin Laden no Sudão em 1994, não há sinais de que um ?relacionamento de colaboração? tenha surgido. Na segunda-feira, o vice-presidente dos EUA, Dick Chaney, havia dito em discurso que o ex-ditador iraquiano mantinha ?laços estabelecidos com a Al-Qaeda?. Em um assustador relatório que resume a história da rede de Bin Laden, a comissão disse que os campos de treinamento mantidos pelo milionário saudita eram ?aparentemente muito bons?. Os futuros terroristas eram encorajados a ?pensar criativamente em maneiras de cometer assassinato em massa?.