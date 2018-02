Investigação do 11/9 terá acesso a papéis de Clinton O governo Bush abrirá ao comitê federal que investiga os ataques de 11 de setembro de 2001 acesso a milhares de documentos secretos sobre terrorismo elaborados durante o mandato de Bill Clinton. Os advogados do comitê começarão a analisar o material na segunda-feira. Clinton e o ex-vice-presidente Al Gore devem ter reuniões fechadas com o comitê nas próximas semanas, para discutir se alguma medida poderia ter sido tomada para evitar os ataques.