Investigação liga ataques de Madri aos de Casablanca Autoridades espanholas investigam uma possível ligação entre os atentados de Madri e os ataques suicidas em Casablanca, no ano passado, baseando-se na prisão, no fim de semana, de um marroquino suspeito de ligações com a Al-Qaeda, segundo revelaram fontes do Marrocos e da Espanha a The Associated Press. O suspeito, Jamal Zougam, deixou o Marrocos antes dos atentados em Casablanca, dia 16 de maio de 2003, matando 45 pessoas, incluindo 12 homens-bomba. ?Há uma ligação possível entre a rede que cometeu os ataques a Casablanca e a que está por trás dos de Madri?, disse, em Rabat, uma alta fonte marroquina, que prefere manter-se anônima. O ministro espanhol do Interior, Richard Ibañez admitiu, por sua vez, que a Espanha também acredita num possível elo e agentes espanhóis viajaram ao Marrocos atrás de informações sobre três marroquinos presos em conexão com o atentado madrileno. A rádio espanhola Cadena Ser disse, hoje, que a polícia localizou uma testemunha que viu Zougam em um dos quatro trens matinais para Madri, atacados quinta-feira, mas a polícia espanhola não quis comentar a informação. A testemunha disse que viu Zougam no trem que se dirigia à estação de Atocha, recostado contra uma porta, segundo a rádio. A testemunha, um homem espanhol, não ficou ferido no ataque. A polícia reconhece, porém, que Zougam é um das centenas de marroquinos colocados sob vigilância depois dos ataques a Casablanca. Ele é descrito pela polícia espanhola como um ?seguidor? de Imad Yarkas, alegadamente chefe da célula da Al-Qaeda na Espanha, preso sob suspeita de participar dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Tanto a Cadena Ser quanto o jornal El País afirmaram que a polícia acredita que foi Zougam quem deixou as bombas no trem, mas segundo o ministro Ibañez não há provas. Alguns investigadores suspeitariam que Zougam teve papel nos atentados mas essa não é a linha principal da investigação, ainda segundo o ministro.. As autoridades americanas também acreditam que as evidências sugerem uma ligação da Al-Qaeda com os atentados em Madri, segundo disse Asa Hutchinson, subsecretário de segurança interna. ?Acredito que há conexões com a Al-Qaeda?, disse Hutchinson no programa Good Morning America, da rede de TV americana ABC. ?A profundidade e o nível total de responsabilidade ainda não foram determinados. Isto mostra claramente uma crescente capacidade de sua parte e fará que a comunidade internacional a leve mais a sério que no passado.? Das 1.647 pessoas feridas nos ataques, cerca de 240 ainda continuam hospitalizadas, segundo disseram autoridades espanholas hoje.