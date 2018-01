Investigação liga corrupção palestina a muro israelense Duas empresas palestinas desviaram cimento de projetos essenciais de reconstrução nos territórios ocupados para o muro que Israel vem construindo a fim de isolar a Cisjordânia, disse o chefe de uma comissão de inquérito. O motivo foi dinheiro fácil, disse Hassan Khreishe, vice-presidente do Parlamento palestino, que comandou o inquérito a respeito da suspeita generalizada de que a barreira de Israel enriquece alguns palestinos às custas dos demais. Khreishe disse que duas empresas palestinas venderam cimento egípcio, destinado a reconstruir partes da infra-estrutura palestina devastada pelos quatro anos de conflito com Israel, para empreiteiras israelenses envolvidas na obra do muro. Ele citou uma empresa pertencente ao irmão do ministro palestino Jamil Tarifi. O ministro é suspeito em diversos casos de corrupção.