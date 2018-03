Investigação sobre suicídio de Kelly começa esta semana Uma investigação sobre o suicídio do especialista em armas David Kelly, a figura-chave de uma controvérsia sobre como o governo britânico conduziu informes de inteligência sobre armas de destruição em massa no Iraque, irá reunir-se pela primeira vez na sexta-feira, anunciou hoje o governo britânico. Lord Hutton, um juiz de apelação, está investigando as circunstâncias que levaram em meados deste mês à morte de Kelly, que havia se transformado no foco de uma disputa entre o governo e a rede pública BBC. A controvérsia ganhou força com uma reportagem na qual a rede noticiosa citou uma fonte anônima dizendo que funcionários do governo britânico inflaram as informações sobre armamentos iraquianos para justificar a guerra. O governo nega veementemente tais acusações. A reunião desta sexta-feira deverá mostrar como Hutton pretende conduzir o inquérito - que poderá então ser adiado até depois dos funerais de Kelly, que ?não ocorrerá por algum tempo?, disse o Departamento de Assuntos Constitucionais em um comunicado. Hutton também ouvirá as alegações das partes interessadas, que incluem o governo e a BBC.