Investigação sobre vazamento da CIA deve se expandir A investigação sobre o vazamento do nome de uma agente da CIA pelo governo americano deve atingir outras áreas da adminstração federal, além dos departamentos de Estado e da Defesa, disseram autoridades. Um alto funcionário do Departamento de Justiça disse, sob condição de não ter seu nome divulgado, que a Defesa, o Departamento de Estado e outros setores do governo poderão receber cartas exigindo a prservação de documentos como o registro de liagações telefônicas e e-mails. Cartas semelhantes já foram enviadas à Casa Branca e à CIA. O porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, disse a jornalistas que a sede do governo não recebeu nenhuma intimação referente à investigação em curso e que, até onde sabe, nenhum funcioinário foi interrogado pelo FBI.