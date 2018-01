Investigadora da ONU culpa governo sudanês por massacre Uma importante investigadora das Nações Unidas lançou um relatório contundente que culpa o governo do Sudão por atrocidades contra cidadãos do país que vivem na região de Darfur. ?Está acima de qualquer dúvida que o governo do Sudão é responsável por execuções sumárias e extrajudiciais de um grande número de pessoas ao longo dos últimos meses na região de Darfur, bem como no Reino Shilook, no Estado do Alto Nilo?, diz Asma Jahangir. O relatório se baseia numa visita de 13 dias feita pela inspetora à região, em junho. ?O atual desastre humanitário em curso em Darfur, pelo qual o governo é amplamente responsável, pôs milhões decivis em risco, e é muito provável que muitos venham a morrer nos próximos meses como resultado de fome e doenças?, afiram Jahangir, uma advogada paquistanesa. O governo dos Estados Unidos e a ONU já acusaram o governo do Sudão de apoiar a principal milícia envolvida na crise, conhecida como janjaweed. O governo em Cartum nega envolvimento, mas Jahangir diz que há ?evidências esmagadoras? de que a matança ocorre ?de modo coordenado entre as forças armadas do governo e as milícias apoiadas pelo governo?. A escala dos crimes é tal que eles ?poderão se constituir em crimes contra a humanidade, pelos quais o governo do Sudão terá ade carregar a responsabilidade?.