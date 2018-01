Investigadores do FBI ainda não podem seguir para Riad A equipe de investigadores enviados pelo governo norte-americano para apurar os ataques a condomínios reservados a estrangeiros em Riad, na capital da Arábia Saudita, está parada na Alemanha, uma vez que a administração saudita não deu permissão para a entrada do grupo, segundo a rede de TV CNN. De acordo com a emissora, circulam informações de que o grupo seguiria para Riad amanhã, mas a autorização para a entrada em solo saudita ainda não tinha chegado.