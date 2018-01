Investigados juizes que validaram referendo na Venezuela O Poder Cidadão da Venezuela abriu hoje uma investigação contra os três juizes do Tribunal Supremo de Justiça que validaram as 876.017 assinaturas que são determinantes para convocar um referendo sobre o fim do mandato do presidente Hugo Chávez. A abertura do processo foi anunciada horas depois que a presidência do Congresso, controlada pelos chavistas, conclamou o Poder Cidadão a atuar contra os três juizes por "faltas éticas morais e constitucionais" na sentença sobre o referendo. A ação contra os juízes da Sala Eleitoral do Tribunal Supremo Alberto Martini, Rafael Hernández e Orlando Gravina, fez aumentar as incertezas com relação ao futuro da sentença sobre o referendo, já que a máxima corte do país ainda não emitiu uma decisão definitiva sobre a disputa. Pela Constituição, caso o Poder Cidadão determine que algum juiz tenha cometido alguma irregularidade, o magistrado poderia ser removido pelos votos de três quartos da Assembléia Nacional. O oficialismo, por sua vez, conta com 53% dos deputados. No início deste mês, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) decidiu rever 1,1 milhão de assinaturas recolhidas pela oposição por apresentar "falhas nos registros dos dados", o que pôs em risco a realização do referendo. Desta forma, o CNE determinou que a oposição conseguiu recolher apenas 1,8 milhão de assinaturas válidas, faltando ainda 600.000 para completar os 2,4 milhões de assinaturas exigidas pela Constituição para a convocação de um referendo.