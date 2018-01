Iowa abre processo de escolha do adversário de Bush O caucus (conjunto de assembléias de filiados do partido) democrata de Iowa, na segunda-feira, tem quatro pré-candidatos na liderança das pesquisas. Segundo o Research 2000, o ex-governador de Vermont Howard Dean teria 22% das preferências; o senador John Kerry, 21%; e o deputado Dick Gephardt, junto com o senador John Edwards, 18%. Como a margem de erro da pesquisa é de 4 pontos porcentuais, os quatro candidatos estão tecnicamente empatados. A votação abre o processo de escolha do candidato democrata que deve enfrentar o republicano George W. Bush na eleição presidencial de novembro. "Essa é certamente uma disputa que ainda está aberta", disse o diretor do caucus do Partido Democrata de Iowa, Ben Foecke. Dois dos oito pré-candidatos democratas, o senador Joseph Lieberman e o general da reserva Wesley Clark, abriram mão da disputa no Iowa e optaram por concentrar esforços na campanha para a eleição primária do dia 27, em New Hampshire. As votações primárias se estenderão até junho por todos os 50 Estados e territórios associados (Samoa, Guam, Porto Rico e Ilhas Virgens) dos EUA. Entre 26 e 29 de julho, os delegados democratas escolhidos nas primárias realizam a convenção que define o candidato do partido.