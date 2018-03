IPCC Criação - Dois organismos da ONU, a Organização Meteorológica e o Programa de Meio Ambiente, formaram o IPCC em 1988. Objetivos - Entender as causas e efeitos do aquecimento global e debater formas de reduzi-lo. Trabalho - Com sede em Genebra, prepara relatórios a cada cinco anos, com base no trabalho de centenas de cientistas de mais de 130 países. O deste ano culpa o homem pelo aquecimento global.