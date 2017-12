Irã abre instalação militar para inspeção, diz ONU O Irã abriu uma de suas instalações militares aos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), vinculada à ONU, disse nesta quarta-feira o diretor-geral da agência, Mohammed el-Baradei, durante escala de sua viagem a Teerã. Os Estados Unidos e seus aliados acusam o Irã de trabalhar em um programa secreto de armas atômicas. Em conversa durante um vôo entre Viena e Frankfurt, antes de uma conexão rumo a Teerã, El-Baradei disse que, apesar de todas as questões pendentes, o governo iraniano ampliou sua cooperação com os inspetores da AIEA nas últimas semanas, permitindo que eles visitassem os locais que pediram, inclusive uma instalação militar. "Nós pedimos e tivemos acesso para visitar os locais", disse o diretor-geral da entidade. Sob condição de anonimato, funcionários ligados à agência identificaram a instalação militar como Kolahdouz, uma base não muito distante da capital iraniana. O local foi identificado recentemente pelo grupo exilado Conselho de Resistência Nacional do Irã como uma instalação onde haveria tentativas de enriquecimento de urânio.