Irã acena aos EUA com diálogo ''respeitoso''

Depois da mútua hostilidade e do gelo da era de George W. Bush, o presidente do Irã, Mahmud Ahmadinejad, apresentou ao governo de Barack Obama uma proposta de diálogo sob condições , afirmando que Teerã está preparada para "conversações com respeito mútuo". Mas acompanhou a proposta com um ataque a Bush, pedindo que ele seja "processado e punido" por sua política e ações no Oriente Médio e região do Golfo Pérsico. Ahmadinejad fez as afirmações num discurso, durante a comemoração do 30º aniversário da Revolução Islâmica, de 1979. A revolução depôs o xá Mohammed Reza Pahlevi, encerrando o estreito relacionamento entre Washington e Teerã e substituindo-o por décadas de confrontos que culminaram com a definição do Irã pelo ex-presidente Bush, como membro de um "eixo do mal". Na segunda-feira, Obama disse que o seu governo estuda formas de abertura para um diálogo com o Irã. "Minha expectativa é que, nos próximos meses, possamos encontrar aberturas para sentarmos cara a cara à mesa de negociações e iniciativas diplomáticas que nos permitam dar um novo rumo à nossa política", afirmou em sua primeira entrevista coletiva como presidente. Desde a posse de Obama, o Irã vem assumindo um tom mais conciliador, apesar das profundas divergências em torno de seu programa nuclear e de seu apoio a grupos políticos do Oriente Médio que os EUA consideram terroristas. "O novo governo americano declarou que quer a mudança e manter conversações com o Irã", disse Ahmadinejad. "É evidente que uma mudança deve ser fundamental, não tática; nosso povo aplaude as mudanças autênticas", prosseguiu. "Nossa nação está pronta para conversações com base no respeito mútuo e numa atmosfera leal." Ahmadinejad acrescentou que o Irã poderá cooperar com os EUA para erradicar o terrorismo da região. "A nação iraniana é a maior vítima do terrorismo", ele disse. Mas se referiu ao ex-presidente Bush como um dos responsáveis pela insegurança nesta parte do mundo: "Bush e seus aliados devem ser processados e punidos. Se quisermos realmente acabar com o terrorismo, teremos de cooperar para encontrar os que deflagraram as recentes guerras na região, processá-los e puni-los." Não está claro se os comentários de Ahmadinejad tiveram a aprovação do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, ao qual cabe a última palavra em assuntos de Estado, como as relações com os EUA. Mas os analistas acreditam que Ahmadinejad enviou sinais mais positivos aos EUA do que qualquer outro presidente iraniano, apesar de sua retórica. Ele escreveu uma carta a Obama, parabenizando-o pela eleição. A secretária americana de Estado, Hillary Clinton, disse ontem que os EUA e o Irã têm a chance de iniciar conversações que podem levar a entendimentos sobre várias questões. "Há uma oportunidade para o governo iraniano demonstrar disposição de iniciar uma séria e responsável discussão sobre varias questões", disse Hillary, acrescentando que os EUA ainda são contra um Irã com armas nucleares. NEGOCIAÇÕES Barack Obama Presidente dos EUA "Minha expectativa é que, nos próximos meses, possamos encontrar aberturas para sentarmos cara a cara à mesa de negociações e iniciativas diplomáticas que nos permitam dar um novo rumo a nossa política" Mahmud Ahmadinejad Presidente do Irã "O novo governo americano declarou que quer a mudança e manter conversações com o Irã. Nossa nação está pronta para manter conversações com base no respeito mútuo e numa atmosfera leal" Joe Biden Vice-presidente dos EUA "Continuem no curso atual e haverá pressão e isolamento. Abandonem o programa nuclear ilícito e o apoio ao terrorismo e haverá iniciativas significativas" AIATOLÁS NO PODER Janeiro de 1979 Cai o xá, entram xiitas Protestos obrigam o xá Pahlevi a refugiar-se nos EUA; em fevereiro, Khomeini volta ao Irã, após 14 anos de exílio, e toma o poder Novembro de 1979 O ?grande satã? 56 funcionários da embaixada dos EUA são feitos reféns por 444 dias. Resgate americano fracassa 1980 Guerra com o Iraque Com apoio do Ocidente, Saddam Hussein invade o Irã. Oito anos de guerra matam mais de 1 milhão 1989 Novo líder supremo Khomeini morre e Ali Khamenei é apontado novo aiatolá supremo 1997 Reformista no poder O moderado Mohammed Khatami é eleito presidente 2002 ?Eixo do mal? Bush afirma que Irã integra grupo de países párias, o ?eixo do mal? 2004 Programa nuclear Agência de energia atômica da ONU condena falta de transparência do programa de enriquecimento de urânio de Teerã 2005 Radical no poder O candidato ultraconservador Mahmud Ahmadinejad vence as eleições presidenciais, prometendo avançar o programa nuclear 2008 e 2009 Sinais de diálogo Eleito presidente, Obama acena com abertura a Teerã. No aniversário de 30 anos da revolução, Ahmadinejad diz que ?era de diálogo? com os EUA pode começar