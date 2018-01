Irã açoita 25 homens. Motivo: bebida Vinte e cinco homens foram açoitados em público no Irã depois de uma corte tê-los condenado por consumo e venda de bebidas alcoólicas, informou hoje uma fonte. Dezesseis foram considerados culpados pelo consumo de álcool, proibido no islamismo. Cada um foi punido com 80 chibatadas, disse um funcionário da justiça de Teerã sob condição de anonimato. Os outros nove receberam 70 chibatadas por venda e transporte de bebidas alcoólicas.