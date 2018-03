Irã acusa EUA de impedir volta de refugiados ao Iraque Estados Unidos e Grã-Bretanha vêm adiando o retorno para casa de dezenas de milhares de refugiados iraquianos que fugiram para o Irã durante o regime de Saddam Hussein, acusou uma alta autoridade iraniana. Como resultado, o Irã foi forçado a adiar um programa para repatriar 200.000 iraquianos, disse Ahmad Hosseini, diretor-geral do governo iraniano para assuntos de refugiados. ?Encontramos problemas criados pelos poderes de ocupação, que nos impedem de devolver os refugiados?, disse Hosseini, depois de uma reunião com o Alto Comissário da ONU para Refugiados. Em Washington, o Departamento de Estado disse que vem trabalhando com as Nações Unidas, os governos vizinhos e os iraquianos para ?apoiar um retorno ordenado, o mais cedo possível?.