Irã acusa EUA de pressionarem por condenação na AIEA O Irã acusou hoje os EUA de pressionarem a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e a União Européia para aprovarem uma resolução censurando Teerã por seu programa nuclear e ameaçou interromper sua cooperação se a agência da ONU e a UE cederem às pressões. O Irã também anunciou que reiniciará o enriquecimento de urânio quando as relações com a AIEA forem "normalizadas". "Se uma das partes não respeita seus compromissos, a cooperação não continuará. Aconselhamos os europeus a respeitarem seus compromissos e resistirem às pressões americanas, caso contrário, se for unilateral, não há razões para que a cooperação continue", declarou o ministro iraniano de Relações Exteriores, Kamal Kharrazi. A junta de representantes de 35 nações na AIEA está reunida em Viena para decidir como lidar com o fracasso de Teerã em revelar completamente suas atividades nucleares. Os EUA querem que a agência da ONU aprove uma resolução com termos enérgicos contra o Irã enviando um claro sinal a Teerã de que não pode rejeitar impunemente a total cooperação com a AIEA, mas os europeus desejam elogiar Teerã pela abertura demonstrada e dar um prazo para que as autoridades iranianas entreguem todos os detalhes. O debate sobre o projeto de resolução deve ser votado amanhã. O porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, disse hoje que "está claro que o Irã não tomou nenhuma decisão estratégica para abandonar seus esforços para obter armas nucleares". Ele acrescentou que Teerã está colaborando com a agência da ONU "parcialmente e contrariada".