Irã acusa Iraque de ataque a navio no Golfo Pérsico O embaixador do Irã na ONU, Hadi Nejad-Hosseinian, acusou o Iraque de ter atacado uma embarcação comercial iraniana no Golfo Pérsico. No incidente, ocorrido em 8 de maio, um oficial da Marinha teria morrido e outro teria ficado ferido. Segundo carta entregue hoje pelo embaixador Nejad-Hosseinian ao secretário-geral da ONU, Kofi Annan, duas lanchas militares iraquianas engajaram-se em um "ato de pirataria" contra o navio iraniano na foz do canal Shatt-el-Arab, na fronteira entre os dois países. Ainda de acordo com o relato do embaixador, a tripulação do navio iraniano pediu ajuda pelo rádio e dois oficiais desarmados da marinha do país subiram a bordo. "As forças iraquianas aproveitaram a oportunidade e dispararam contra eles, matando o primeiro-oficial Abazar Gholami e ferindo o segundo-oficial Jahangir Fatahi", diz a carta, acrescentando que "tais atos hostis criam tensão e prejudicam a segurança da navegação na região". O Irã quer que o Iraque assuma responsabilidade pelo incidente, "incluindo compensação pelo dano causado", diz o documento.