Irã adverte que reagirá a violações de espaço aéreo O Irã advertiu os Estados Unidos de que qualquer violação de seu espaço aéreo por aviões americanos receberá uma resposta "rápida e resoluta". O ministro da Defesa, Ali Shamkhani, fez a declaração ao comentar sobre vários aviões dos EUA vistos voando nas proximidades de Abadã, uma cidade portuária no sudoeste iraniano. "Não permitiremos que nosso espaço aéreo seja violado. Se isso ocorrer, vamos evitar que se repita dando uma resposta rápida e resoluta", disse o ministro a repórteres, depois de uma reunião de gabinete. Teerã tem declarado que, apesar de não ter simpatias para com o presidente iraquiano, Saddam Hussein, o país se opõe a qualquer ação militar dos EUA no Iraque. O Irã teme que Washington controle o futuro do Iraque e cerque o país com governos pró-EUA.