Irã afirma que não apóia rebeldes xiitas do Iêmen O Irã, cuja população é de maioria xiita, afirmou ao Iêmen que não apóia os rebeldes xiitas que combatem as tropas governamentais no norte do país, localizado no extremo sudoeste da Península da Arábia. O ministro de Assuntos Exteriores do Iêmen, Abu Baker al Kerbi, disse neste sábado, 10, à agência de notícias nacional SABA, que tanto o presidente como o líder supremo do Irã, Mahmoud Ahmadinejad e Ali Khamenei, respectivamente, lhe asseguraram que "se opõem a qualquer intromissão nos assuntos internos da região". A declaração de Kerbi foi feita na capital do Iêmen, Sanaa, após o membro do governo visitar Teerã, onde ele entregou duas mensagens do presidente iemenita, Ali Abdullah Saleh, a Ahmadinejad e Khamenei sobre os combates que têm ocorrido há três meses na província de Sa´adah, na fronteira com a Arábia Saudita. A co-responsabilidade do Irã nos ataques dos insurgentes havia sido levantada por analistas iemenitas. Centenas de pessoas, incluídos militares iemenitas, morreram nos combates na região entre o Exército e milicianos do grupo radical xiita "Al Shabab al Momen" (Jovens fiéis), liderado por Abdelmalek al Huti. O governo de Sanaa acusa os seguidores de Al Huti de tentar derrubar o regime de Saleh e provocar um conflito sectário entre sunitas e xiitas do Iêmen. Segundo o ministro, "o conteúdo das mensagens (de Saleh aos líderes iranianos) aborda o conflito provocado pelos terroristas em alguns pontos da província de Sa´adah". Com as duas mensagens, o Iêmen tenta "corrigir a idéia incorreta que foi transmitida ao Irã sobre o que está ocorrendo em Sa´adah", acrescentou Kerbi, sem indicar com exatidão qual teria sido o erro passado ao governo de Teerã. Nas últimas semanas, alguns dirigentes e comentaristas iemenitas acusaram o Irã e a Líbia de apoiar os Jovens Fiéis. O choque entre a milícia xiita e o governo central de Sanaa remonta a 2004, quando centenas de pessoas, incluindo o fundador do grupo xiita Hussein al Huti, morreram vítimas de violentos combates em Sa´adah, 240 quilômetros ao norte da capital do país.